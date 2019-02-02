نتائج كليات ومعاهد جامعة بنى سويف عبر الخدمة الصوتية IVR.. تعرف على الخطوات

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، على أنه سوف تعلن نتيجة الطلاب بالأقسام العلمية والبرامج والفرق بجميع كليات ومعاهد الجامعة من خلال الخدمة الصوتية IVR، والتى يتم استخدامها للعام الثانى على التوالى .

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، فى تصريحات له اليوم السبت، أن الطالب سيقوم بالاتصال برقم 09009655 من أى خط أرضي، أو برقم 1755 من أى محمول، ويختار كليته، ثم يدخل الرقم القومى ليقوم النظام الإلكترونى بقراءة نتيجة الطالب.

ولفت الدكتور منصور حسن، إلى أنه فى حالة إتصال الطالب قبل إعلان النتيجة الخاصة بكليته، فلا حاجة لمعاودة الإتصال مرة أخرى، لأنه بمجرد إعلان نتيجة كليته سيقوم النظام الإلكترونى بإرسال رسالة إلى رقم هاتفه المحمول الذى قام بتسجيله تحتوى على نتيجته.