مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالحادثين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ باصطدام سيارة نقل باتوبيس على طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى بالقرب من منطقة النوبارية.



وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتقديم الرعاية الصحية.

وفى مركز أبو المطامير لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالقرب من قرية أبو بكر الصديق بمركز أبو المطامير

وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية المركزى والجثة لذات المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.