video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 فبراير 2019 07:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة

السبت، 02 فبراير 2019 03:00 م
مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين فى حادثى تصادم بمركزى وادى النطرون وابو المطامير بالبحيرة.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالحادثين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ باصطدام سيارة نقل باتوبيس على طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى  بالقرب من منطقة النوبارية.


وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتقديم الرعاية الصحية.

 

وفى مركز أبو المطامير لقى شخص مصرعه وأصيب  2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالقرب من  قرية أبو بكر الصديق بمركز أبو المطامير

وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية المركزى والجثة لذات المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع أمين صندوق نقابة المحامين بالمحلة فى حادث بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة

صحراوي البحيرة

ابو المطامير




لا تفوتك
قوات الجيش والشرطة تقضى على خلية إرهابية فى الصحراء الغربية

قوات الجيش والشرطة تقضى على خلية إرهابية فى الصحراء الغربية

10 محطات لـ"التعليم" استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2019 حتى الآن

10 محطات لـ"التعليم" استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2019 حتى الآن

5 عوائد اقتصادية للمجمعات الصناعية الجديدة بالمحافظات.. توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة.. توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مدن صناعية مجهزة.. إتاحة منتجات للسوق المحلى.. الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

5 عوائد اقتصادية للمجمعات الصناعية الجديدة بالمحافظات.. توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة.. توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مدن صناعية مجهزة.. إتاحة منتجات للسوق المحلى.. الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

وزير التعليم يروى لـ"اليوم السابع" أسرارا عن حياته.. طارق شوقى: عمرى ما خدت كحكة وجبت 87% بالثانوية.. وفى أمريكا واجهت صدمة طالب حافظ ومجتمع فاهم.. أول شغلانة فى حياتى بشركة أسانسيرات بـ"50 جنيه" فى الشهر

وزير التعليم يروى لـ"اليوم السابع" أسرارا عن حياته.. طارق شوقى: عمرى ما خدت كحكة وجبت 87% بالثانوية.. وفى أمريكا واجهت صدمة طالب حافظ ومجتمع فاهم.. أول شغلانة فى حياتى بشركة أسانسيرات بـ"50 جنيه" فى الشهر

محمد صلاح ينافس على جائزة "هدف الشهر" فى ليفربول.. فيديو

محمد صلاح ينافس على جائزة "هدف الشهر" فى ليفربول.. فيديو

سوبر كورة.. مسلسل إصابات الأهلى 18حلقة.. عاشور وفتحى الأبطال ورمضان ضيف شرف

سوبر كورة.. مسلسل إصابات الأهلى 18حلقة.. عاشور وفتحى الأبطال ورمضان ضيف شرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة