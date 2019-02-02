مصرع شخص أسفل عجلات ترام الإسكندرية

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بوفاة شخص سقط أسفل ترام الرمل، بمحطة ترام جناكليس.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سيرة شخص، يبلغ من العمر 41 عاماً، بمكان غير مخصص لمرور المشاة، فاصطدم بالأسلاك الشائكة وسقط أسفل عجلات الترام، مما أدى لإصابته بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتوفى، وأيد الواقعة شاهد رؤية.

إخطرت النيابة العامة التى أمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر رقم جنح قسم شرطة أول الرمل وجارى العرض على النيابة.