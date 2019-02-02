مستريح البساتين بعد جمع 20 مليونا من مواطنين: "كنت ناوى أشغلهم فى الأراضى

كتب على عبد الرحمن

كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية، فى واقعة سقوط صاحب شركة استيراد وتصدير، بتهمة النصب على المواطنين، عن أن المتهم نصب على أكثر من 5 أشخاص، واستولى منهم على مبالغ مالية بلغ مجموعها نحو 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، قائلاً:" كنت ناوى استثمرها فى الأراضى، ولكن الفلوس عجزت معايا ولم أكمل مشروعى، وبالفعل حصلت على قطعة أرض فى إحدى المناطق ولكن لم يتم ترخيصها لى حتى الآن"

فيما أنكر المتهم حصوله على كل هذه الأموال من الضحايا، قائلاً:"أنا فعلا حصلت منهم على مبالغ مالية ومضيت على إيصالات أمانة ولكن ليست بهذه القيمة، وهؤلاء المبلغين يبالغون فى حجم المبالغ التى أعطوها لى لكى استثمرها لهم فى المشروعات"

كما كشفت التحقيقات التى أجراها كيرلس وجيه، وكيل نيابة البساتين الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، رئيس النيابة، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب، عن أن المتهم استولى على مبالغ مالية من أشخاص فى دائرة قسم شرطة البساتين، ومنطقة الشيخ زايد بأكتوبر.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة، تلقوا بلاغات من مواطنين يتهمون فيها "ا.ف"، صاحب شركة استيراد وتصدير، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتبين أن المتهم سافر لأداء فريضة العمرة ونصب على أشخاص هناك واستولى منهم أيضًا على مبالغ مالية، وأنه فى سبيل التعتيم على جرائمه يتظاهر بفعل أعمال الخير فى المنطقة التى يقيم بها، كما تبين أن المتهم صادر ضده أحكام قضائية مختلفة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بضبط وإحضار المتهم، وفى أثناء ذلك تصادف الاشتباه به فى إحدى كمائن محافظة أسيوط وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب على ذمة قضية، وأنه صادر ضده أمر ضبط وإحضار فى قضية نصب، وتم القبض عليه وترحيله إلى مديرية أمن القاهرة وعرضه على النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات 15 يومًا.