محافظ شمال سيناء يلتقى طلبة وأولياء أمور ذوى الاحتياجات الخاصة

شمال سيناء - محمد حسين

التقى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم.

وخلال اللقاء الذى عقد فى مقر نقابة المعلمين بحضور قيادات التعليم اوضح المحافظ جميع مشكلات مدارس التربية الخاصة فى أولويات التنفيذ حيث تم حصرها فى ملفات محدده، وأن جميع المشكلات الخاصة بالطلاب فى، طريقها للحل بشكل كبير ، ولكن بخصوص توفير فرص عمل تحت بند 5% يتم العمل عليه بقدر المستطاع، وأنه يجرى العمل على حل مشكلة تسويات العاملين منهم فعليا، لافتا إلى أن جامعة العريش أعلنت عن مسابقة للعاملين وانها تضم بينها أحقية ذوى الاحتياجات الخاصة وسيتم التصديق والموافقة على طلبات الطلاب الراغبين فى الانتقال من مدارس التربية الخاصة فى الشيخ زويد ورفح إلى العريش واستمرار دعم النادى الاجتماعى بالريسه لذوى الاحتياجات وتوفير المواصلات.

من جانبهم طالب أولياء الأمور بإنشاء مدرسة للتربية الخاصة فى مدينة الشيخ زويد وعمل شراكة مع المراكز المتخصصة فى أماكن وجودها.