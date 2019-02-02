محافظ بورسعيد : قطاع الشباب فى مصر يمثل 60%

بورسعيد - السيد فلاح

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن قطاع الشباب في مصر يمثل 60% من إجمالي عدد السكان في الدولة، مشددا على أن يكون لهم دورا في المشاركة الفعالة في قضايا العمل الوطني ،وهو ما نحرص عليه في محافظة بورسعيد تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،الذي فتح المجال أمام الشباب لمعايشة ما يجري علي أرض مصر، والمشاركة فيها بشكل غير مسبوق.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع مجموعة من شباب المحافظة، في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد معهم بشكل منتظم ،بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ومديري الأوقاف والشباب والرياضة.

وأكد الشباب خلال اللقاء أن ما شاهدوا خلال مرافقتهم للمحافظ فى جولته لتفقد مشروعات شرق بورسعيد ،هو أمر يفوق الإعجاز ومهما قيل من كلام مرسل عن هذه المشروعات ، فلايعادل حجم المعجزة في الواقع ،سواء في مشروعات الانفاق والمنطقة الصناعية والأرصفة البحرية الجديدة أو المزارع السمكية.

وأكد "الغضبان"، أنه سيتم تنظيم رحلات لزيارة المنطقة لشباب المحافظة من مختلف الأعمار، ليعايشوا هذا الإنجاز العظيم، كما ستستمر الدورات التأهيلية لإعداد الشباب وتأهيلهم لتحمل المسئولية، والمشاركة عن وعي وبشكل إيجابي في مشروعات التنمية وتبني الأفكار البناءة منهم والعمل علي تنفيذها.