محافظ المنوفية يتفقد المدارس ويستمع لمطالب أولياء الأمور

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسى بالمنطقة الخامسة ومدرسة فاطمة الزهراء الرسمية للغات (تجريبى) بالمنطقة الثالثة عشر بمدينة السادات، للوقوف على أسباب عدم تنفيذ قرار نقل مدرسة فاطمة الزهراء إلى مقرها القديم بالمنطقة السكنية الخامسة بمدينة السادات بحضور الأستاذ مجدى أبو السعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات والأستاذ مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور سامى المشد عضو مجلس النواب ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ومدير إدارة السادات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء وعدد من أولياء أمور الطلاب.

حيث إلتقى محافظ المنوفية بعدد من أولياء الأمور واستمع إلى شكواهم حيث يتضررون من نقل مدرسة فاطمة الزهراء من المنطقة السكنية الخامسة إلى المنطقة السكنية الثالثة عشر ويلتمسون عودتها مرة أخرى إلى المنطقة الخامسة بمدينة السادات، مؤكدين أنه قد صدر حكم قضائى واجب النفاذ بتاريخ 23/9/2018 بإلغاء قرار نقل المدرسة من المنطقة السكنية الخامسة بمدينة السادات وقد أعربوا أولياء الأمور عن استيائهم بعدم تنفيذ هذا الحكم. وعلى الفور أصدر محافظ المنوفية توجيهاته إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة تنفيذ الحكم القضائى والتنسيق بين طبيعة عمل المدرستين بالمنطقة السكنية الخامسة من خلال عمل فترتين (صباحاً ومساءً) حفاظاً على الصالح العام، على أن تكون الفترة الصباحية بالمدرسة تضم تلاميذ مدرسة فاطمة الزهراء بجانب تلاميذ مرحلة رياض الأطفال لمدرسة السيدة خديجة، والفترة المسائية بالمدرسة تضم المرحلتين الابتدائى والاعدادى لمدرسة السيدة خديجة.

هذا وقد أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأنه لن يتوانى فى اتخاذ أى قرار من شأنه تيسير مصلحة المواطنين حفاظا على حقوقهم.

كما قام اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بجولة تفقدية لقرية كفر داود التابعة للوحدة المحلية لمدينة السادات تفقد خلالها المسجد الكبير، بحضور الأستاذ مجدى أبو السعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات والدكتور سامى المشد عضو مجلس النواب.

حيث أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تعليماته بإعادة فتح المسجد من الأسبوع القادم وإقامة كافة الشعائر به مرة أخرى لحين إنتهاء لجنة التراث الحضارى من دراسة موضوع هدمة وإعادة بناءه مرة أخرى بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

جدير بالذكر أنة سبق وقام محافظ المنوفية بتفقد قرية كفر داود لبحث مشكلة المسجد وحل النزاع القائم بين أهالى القرية حول هدم وبناء المسجد وأمر بمخاطبة الأثار لمعرفة أثرية المسجد من عدمة وفى حالة ثبوت عدم أثريتة سيتكفل أهالى القرية ببنائه بالجهود الذاتية مع الإلتزام بشروط الرسم الهندسى والمواصفات التى تقررها وزارة الأوقاف.