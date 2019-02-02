محافظ الغربية يصرف 5 آلاف جنيه لأسر عقار المحلة المنهار وترميم المجاورين له

الغربية - عادل ضرة- مصطفى عادل

قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، صرف 5 الآف جنيه إعانة عاجلة من التضامن الاجتماعى لـ5 أسر من سكان المنزل المنهار بطريق نادى الشرطة بالمحلة.

كما قرر المحافظ توفيرشقة فى مساكن الإيواء العاجل بمساكن الراهبين لاحد الأسر المتضررة.

كما قرر محافظ الغربية محافظ الغربية تشكيل لجنه هندسية لمعاينه ٤ منازل المجاورة للمنزل المنهار، والوقوف على اسباب انهيار المنزل.

كما أصدر المحافظ قرارا بترميم المنزل المتضرر المجاور للمنزل المنهار على أن يتحمل حى ثان المحلة نفقات الترميم.