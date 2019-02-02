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محافظ الغربية يتفقد المنزل المنهار ويشكل لجنة هندسية لفحص المنازل المجاورة

السبت، 02 فبراير 2019 05:05 م
محافظ الغربية يتفقد المنزل المنهار ويشكل لجنة هندسية لفحص المنازل المجاورة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل
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وصل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إلى موقع المنزل المنهار بطريق نادى الشرطة بمنطقة سكة زفتى التابع لحى ثان المحلة، والمكون من 5 طوابق ويضم الدور الواحد شقتين لمتابعة أعمال البحث عن ضحايا أو مصابين أسفل الانقاض.
 
 
وأصدار محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية من حي ثان المحلة ومجلس مدينة المحلة لفحص أسباب انهيار المنزل، ومعاينة المنازل المجاورة له لبيان تضررها من انهيار المنزل من عدمه.
 
 
وكانت المنطقة قد شهدت انهيار المنزل المكون من 5طوابق، وانتقل اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والمهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، واللواء خالد فوزي رئيس حى ثان المحلة، والقيادات الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار ومنع اقتراب الموطنين منه.

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