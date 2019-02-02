محافظ الدقهلية يكرم 25 أسرة من شهداء الشرطة فى جزيرة الورد بالمنصورة

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، الاحتفالية التى أقامها نادى جزيرة الورد، لتكريم أسر شهداء الشرطة من أبناء الدقهلية.

وقدم محافظ الدقهلية التحية لكل شهيد ضحى بحياته من أجل أن نعيش فى استقرار وننعم بالأمن، كما قدم التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وضع روحه على كفه لإنقاذ الوطن من غياهب الظلام الذى اصروا اعداء الحياة أن يقودوا الوطن إليها كما قدم شاروبيم التحية للقوات المسلحة المصرية التى لعبت ولازالت دورا وطنيا لحماية أمن وسلامة الوطن وتقدم كل يوم تضحياتها من اجل المصريين وتصون تراب الوطن الذى علم الدنيا الحضارة، شهد الاحتفالية اللواء علاء الغرباوى نائبا عن اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية وطارق عبد الهادى رئيس نادى جزيرة الورد وأعضاء مجلس إدارة النادى. وتم تكريم 25 أسرة من أبناء الشهداء.