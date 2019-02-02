محافظ البحيرة يوجه بإزالة التعديات على الأراضى الزراعيه وأملاك الدولة

كتب الأمير نصرى

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعيه وأراضى أملاك الدولة للحفاظ على الرقعه الزراعيه وردع المخالفين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه ضد المخالفين والمعتدين حفاظا على الشعب وتأكيد هيبة الدولة.

قامت الوحدات المحليه بمراكز ومدن المحافظة بشن حملات بالتنسيق مع مركز الشرطة وجهاز حماية الأراضى بالإدارات الزراعية والطرق والجهات المختصة لشئون الازالات والإشغالات بالمدن وأسفرت عن تنفيذ إيقاف الأعمال المخالفة رقم 28 لسنة 2019 لمبنى مخالف بمنطقة خلف الاوقاف وكذا ايقاف الأعمال وفك شدة خشبية بمركز ومدينه دمنهور.

كما تم إزالة 40 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة إجمالية 2383 متر مربع، بنطاق الوحدة المحلية لقرية قومبانية أبو قير ب عبارة عن أكشاك ومبانى وتندات وحواجز.بالإضافة إلى إزالة 12 حالة تعدى على أملاك الرى، وكذلك 22 حالة تعدى على الطرق، و6 حالات تعدى على أراضى تابعة للوحدة المحليه بمركز ومدينه كفر الدوار.

وأزالت الوحدات المحلية، حالة تعدى على أرض الزراعية حيث تم ايقاف أعمال قواعد خرسانيه على مساحة 200 متر تقريبا وعلى الفور تم ردم الحفر على نفقة المخالف وإخلاء الأرض الزراعية من مواد البناء، وإزالة حالة تعدى على حرم طريق داخل موقف أبو المطامير، وتنفيذ 4 قرارات لإزالة التعديات على أملاك دولة بنطاق قرية النجاح بمركز ومدينه بدر.