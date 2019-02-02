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محافظة الإسكندرية: 15 فبراير بداية تجربة جمع القمامة بجزء من سموحة

السبت، 02 فبراير 2019 05:00 م
محافظة الإسكندرية: 15 فبراير بداية تجربة جمع القمامة بجزء من سموحة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، عن تحديد توقيتات إلقاء القمامة كتجربة فى جزء من قطاع سموحة لتصبح من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 12 مساء، وذلك بداية من شارع زكى رجب وشارع البرت الأول شمالا، وحتى كوبرى مصطفى كامل جنوبا، ومن كوبرى كليوباترا وشارع توت عنخ آمون شرقا، وحتى عمارات الضباط غرب.

 

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين قاطنى تلك المنطقة فى بيان التعاون مع شركة نهضة مصر للنظافة بعدم إخراج القمامة إلا فى المواعيد المحددة لجمعها من الساعة 9 م وحتى الساعة 12م، وذلك لتقديم خدمة مميزة والقضاء على إنتشار ظاهرة النباشين وتجمعات القمامة بالشوارع، علما بأنه سيتم البدء فى تطبيق التجربة إعتبارا من يوم 15 فبراير 2019.

 

يأتى هذا فى إطار التنسيق المشترك بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للنظافة لتقديم خدمة نظافة مرضية لأهالى الإسكندرية.

 


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