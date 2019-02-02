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مباحث الغربية تضبط المتهمين بقتل سائق توك توك بكفر الزيات

السبت، 02 فبراير 2019 12:05 ص
مباحث الغربية تضبط المتهمين بقتل سائق توك توك بكفر الزيات متهم - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته خلف شركة كهرباء كفر الزيات، بغرض السرقة.

 

وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بالعثور على جثة سائق توك توك يدعى"م.ي.ا" خلف شركة كهرباء كفر الزيات، وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، ضم المقدم عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، والرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات، والنقيب محمد خطاب معاون المباحث، وتوصلت التحريات أن المتهمين قاموا باستدراج المجنى عليه وقاموا بقتله وإلقاء جثته خلف شركة كهرباء كفر الزيات بغرض السرقة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامه للتحقيق.


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