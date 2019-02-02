قنصل فرنسا بالإسكندرية تشارك بنموذج محاكاة الطلاب للأمم المتحدة

الإسكندرية - أسماء على بدر

شاركت جانينا ايريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، فى حفل الافتتاح الرسمى لنموذج محاكاة الأمم المتحدة بنسخته السكندرية والذى يضم 260 طالبا من 14 مدرسة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية والذى أقيم بالمدرسة الفرنسية بالإسكندرية.

وقالت قنصل فرنسا بالإسكندرية، إن الطلاب لديهم القدرة اللازمة التحدى والابتكار ونحن بحاجة إليهم، ولمثاليتهم، وذكائهم لإعادة بناء مؤسسات ابتكارية لإرساء السلام، والقانون، والرخاء.

يذكر أن جانينا ايريرا تولت منصب قنصل عام فرنسا بالإسكندرية فى نهاية عام 2018 خلفا لنبيل حجلاوى بعد انتهاء مدته فى توليه المنصب رسميا من الخارجية الفرنسية.