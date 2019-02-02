فيديو وصور.. ياما فى الحبس فنانين.. سجناء يصممون تمثال لمحمد صلاح

كتب محمود عبد الراضى

"النجم محمد صلاح" كما كان حاضراً في المحافل الدولية، وبات معشوقا للجماهير المصرية ، وصلت حالة الحب للفرعون المصري لقلوب السجناء خلف الأسوار، فلم يمنعهم السجن من متابعته والتعلق به.

وتتويجاً لحالة الحب التي سيطرت على السجناء للاعب الأشهر في مصر، قرر سجناء شديدي الحراسة تصميم تمثال للنجم محمد صلاح.

تمثال محمد صلاح

تمثال "صلاح" بات الأكثر مبيعاً ضمن منتجات السجناء في معرض قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية.

ويقام معرض السجون بـ"أرض المعارض القديمة" بمدينة نصر، حتى 9 فبراير المقبل، حيث يضم المعرض مختلف منتجات قطاع السجون "الأثاث الخشبى والمعدنى، والمنتجات الزراعية والغذائية، والمنتجات الحيوانية والداجنة".

ويعرض قطاع السجون منتجات السجناء بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال توفر كميات كبيرة من الأثاث الراقى مخفض الأسعار، فضلاً عن وجود منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الخارج.

تمثال فرعونى لمحمد صلاح

ونجح قطاع السجون في استحداث مشروعات جديدة "صناعية – زراعيـة – حيوانية وداجنة و مزارع سمكية"، بالإضافة إلى تطوير القائم منها، لتسهم فى تأهيل وتدريب نزلاء السجون على مستوى جميع مناطق السجون وامتهانهم حرفا تساعدهم على كسب قوت يومهم عقب الإفراج عنهم، بالإضافة لتحقيق دخل لهم أثناء فترة تواجدهم داخل السجون من أرباح بيع المنتجات، وتم إنشاء بعض مراكز التشييد والبناء بالسجون ، وذلك بالتنسيق مع جهاز التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان، لتدريب نزلاء السجون على الحرف اليدوية كـ"النجارة والسباكة والبياض وأعمال الكهرباء .. ".

ويتم التنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لإنشاء مراكز تدريبية وتأهيلية بسجون وليمانات القطاع للمساهمة فى تدريب السجناء، وإنشاء مراكز موازية لها بالمجمتع الخارجى لإلحاق المفرج عنهم للعمل بها.

ويُعد قطاع السجون صرحاً إنتاجياً لديه العديد من المشروعات الصناعية منها مصانع للأثاث الخشبى بأبو زعبل والقناطر و برج العرب ، ومصنعين للكونتر والأثاث المعدنى بطرة ومصنع للحلاوة الطحينية بالمرج ، ومصنعين للملابس الجاهزة بالقناطر ومصنع للأعلاف بمنطقة وادى النطرون، بالإضافة إلى ورش تأهيلية على مختلف الحرف بالسجون ، ومشروعات زراعية وإنتاج داجنى وحيوانى تستهدف جميعها تأهيل نزلاء السجون على كافة الحرف بما يوفر لهم فرص عمل شريف عقب الإفراج عنهم.

جانب من اعمال السجناء

تمثال محمد صلاح