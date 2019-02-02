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ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 02 فبراير 2019 07:11 م
ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية- أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور6سائقين لسيارات نقل وأجرة  وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وضبطت الحملة، كل من "عيد.س" 40 عام، سائق، مقيم دائرة مركز التل الكبير و"عبدالعزيز.م"، 27 عام، مقيم منيا القمح شرقية و"طارق.م.ع"47 عام، سائق، مقيم الفتح أسيوط، و"اسامة.س.ع"44 عام، مقيم ههيا شرقية، و"محمود.م.م"، 44 عام، طالب، مقيم دائرة مركز فايد و"اسلام.ع.ع"49،  عام، مقيم الجناين السويس. 

 

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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