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ضبط 2 من المتهمين الجدد فى مقتل شخصين بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 02 فبراير 2019 02:03 م
ضبط 2 من المتهمين الجدد فى مقتل شخصين بمدينة 6 أكتوبر المتهمون عقب القبض عليهما
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على اثنين من المتهمين الجدد فى واقعة مقتل شخصين بإطلاق النار عليهما، والعثور على جثتيهما داخل سيارة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزة أحدهما بندقية آلية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمين بقتل شخصين بإطلاق النار عليهما والعثور على جثتيهما بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

 

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثتين لشخصين داخل سيارة ملاكى بطريق الواحات.

 

فانتقل المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، وكشفت معاينة السيارة ومناظرة الجثتين، أنهما شخصين مصابين بأعيرة نارية.

 

وشكل العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش المباحث الجنائية فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتمكن رجال المباحث من كشف هوية مرتكبى الجريمة والقبض عليهم.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا، وأنهم عقب سرقتهم كمية من حديد التسليح الخاص بإحدى الشركات من موقع بناء تحت الإنشاء، اختلفوا على تقسيم حصيلة السرقة، فتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 متهمين، كما تم ضبط 2 اخرين، وهما "صابر.ع" صاحب محجر، و"شريف.ع" سائق، وضبط بحوزة أحدهما بندقية الية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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تشكيل عصابى

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