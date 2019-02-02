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ضبط مزرعة بانجو 4 أفدنة فى مركز الفرافرة بالوادى الجديد

السبت، 02 فبراير 2019 04:05 م
ضبط مزرعة بانجو 4 أفدنة فى مركز الفرافرة بالوادى الجديد مزرعة بانجو - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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تمكنت قوة شرطة من مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد من ضبط قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة مزروعة فول بلدى يتخللها زراعة 500 شجرة قنب (بانجو) داخل الفول بصورة منتظمة وتم مداهمة المزرعة والتحفظ عليها وضبط محمد. س ى 35 سنة مسئول عنها ومقيم بقرية أبو هريرة وتم تحرير محضر رقم 129 إدارى الفرافرة لسنة 2019 م وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بنجاح قوة شرطة من مركز شرطة الفرافرة بقيادة العميد محمد طلعت مأمور المركز والعقيد خالد حسنى نائب الأمور والمقدم عادل الشاهد والنقيب احمد الملطاوى رئيس مباحث المركز فى ضبط مزارع بتهمة زراعة نباتات مخدرة بمركز الفرافرة وتبين انه يزرع "القنب" المخدر فى وسط زراعته لنبات الفول حتى لا ينكشف أمره وتم التحفظ على المزرعة وتحرر المحضر اللازم وتمت معاينتها بإشراف المستشار محمد عبد الحميد، رئيس النيابة العامة واستكمال النيابة.


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