ضبط محاولتى تهرب أدوية بشرية مخدرة بجمارك مطار برج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولتى تهرب جمركى لكمية من الأدوية البشرية المخدرة المحظور دخولها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وكمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط إير كايرو القادمة من مالبنسه اشتبه رجب بحيرى مأمور الجمرك فى الراكب المصرى م . ا . ع القادم من إيطاليا والذى بدت عليها علامات القلق والإرتباك حيث وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية؟ أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك؟ أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة وليد أحمد وإيهاب شوقى مسئولى الفحص تحت إشراف فادى سليمان مدير إدارة الفحص تم تأكيد الاشتباه، وبالعرض على أيمن فوزى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مصطفى حسين ورفيدة محمد مأمورى الجمرك وجهاد جلال أمن جمركى وهلال الغزالى مكافحة تهريب تحت إشراف أحمد البنا رئيس الوردية لتفتيش أمتعة الراكب.

وبتفتيش حقائبه تبين وجود 45 علبة بكل منها 6 شريط بكل شريط 14 قرصا بإجمالى 3780 قرصا من عقار OXY CONTIN 80 مخبأة بأسفل ملابسة وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 564 ألفا و300 جنيه.

وفى المحاولة الثانية وبناءً على مذكرة مشتركة مقدمة من عادل متولى مأمور الجمرك وشرطة مطار برج العرب بالاشتباه فى الراكب م . ع . ع مصرى الجنسية المغادر على رحلة طائرة الخطوط الليبية رقم 211 المتجهة إلى طرابلس، وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمود النجار وريهام محمد مأمورى الجمرك وسارى محمد امن جمركي ومحمود فيالة مكافحة تهريب لتفتيش أمتعة الراكب، حيث تبين وجود مبلغ 37 ألف و500 جنيه مصرى مخبأة بحقيبته بين طيات الملابس.

قرر محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية تحرير محضر ضبط رقمى 8 و9 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والعدوى مصطفى ررئيس قطاع العمليات الجمركية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.