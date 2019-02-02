صور.. 28 جامعة تعرض الفنون الشعبية المميزة للمحافظات المصرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لبدء إنطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الذى تنظمه جامعة كفرالشيخ، فى الفترة من 2 حتى 8 فبراير الجارى بمشاركة 3000 طالب وطالبة من جامعات مصر، بحضور رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والسياسية.

قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرر دعم الملاعب المفتوحة وتنمية موارد الأندية الرياضية بالمحافظة، والانتهاء من تطوير 13 ملعب بمراكز المحافظة بنهاية مارس القادم، كما وافق على اعتماد 500 الف جنيه لبرج مغيزل والجزيرة الخضراء، فضلًا عن تطوير معسكر الشباب بمصيف بلطيم، واعتماد 200 الف جنيه، لإنشاء وحدة طب رياضى، وتطوير استاد كفرالشيخ الرياضى، وحمام السباحة بنادى سخا ونادى بيلا الرياضى، تلبية لطلب محافظ كفرالشيخ بتطوير وتنمية الملاعب ومراكز الشباب لتحقيق التنمية الرياضية بالمحافظة.

وكانت شهدت مدينة كفر الشيخ، شهدت لأول مر كرنفال، تضمن عروض متعددة ل 3 آلاف طالب وطالبة، يمثلون 28 جامعة مصرية، تتقدمهم جامعة القاهرة، وأخرهم جامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتم ترتيب الكليات حسب الأقدمية، وارتدى طلاب كل جامعة الزى المميز لكل محافظة من المحافظة، كما عبر كل طلاب الجامعات بما تتميز بها المحافظات المصرية من فنون شعبية، وحمل ممثلى كل جامعة شعار المحافظة.

فعبر طلاب العريش عن بيئتهم البدوية، فوضعوا الخيمة العربية على سيارة، وبجوارها نخلة، وارتدوا الملابس البدوية كم رفع طلاب جامعة المنيا رأس نفرتيتى، وارتدوا الملابس الفرعونية، كما رفع ممثلى كل جامعة شعار الجامعة، وعبر طلاب جامعة قناة السويس عن المجرى المائى وقناة السويس الجديدة على سيارة تقدمت الوفد، وعبرت جامعة جنوب الوادى عن بيئتهم وارتدت الطالبات الزى الذى يرتديه أبناء المحافظة، كما ارتدى طلاب جامعة أسيوط الجلاليب الصعيدية وارتدت الطالبات الزى الصعيدى، وعبر طلاب كفر الشيخ عن السياحة الدينية، من خلال مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، كما وزع عدد من طلاب الجامعات الحلوى والحمص، والتمور، وما تتميز به عدد من المحافظات من محاصيل.