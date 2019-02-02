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صور.. محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء فى احتفالية مديرية الثقافة بعيد الشرطة

السبت، 02 فبراير 2019 10:59 م
صور.. محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء فى احتفالية مديرية الثقافة بعيد الشرطة احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية
الغربية - مصطفى عادل
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كرم اللواء هشام السعيد محافظ الغربية عدد من أسر الشهداء خلال الإحتفالية التى نظمتها مديرية الثقافة بالغربية بعنوان "الشرطة المصرية – بطولات وتضحيات".

وبدأت الإحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة أيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الذى قدم خلالها التحية والتقدير لشهداء الوطن مشيداً بقوة وتلاحم المصريين.

احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية (1)
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية 

و أكد اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية على الدور الذى قدمه الشهداء فى إستمرارية الدولة والحفاظ على أمنها وإستقرارها مشيراً إلى إصرار القوات المسلحة والشرطة القضاء على الإرهاب.

احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية (2)
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية

من جانبه أعرب اللواء  هشام السعيد محافظ الغربية فى كلمته عن  سعادته بالمشاركة فى الإحتفال بعيد الشرطة الذى يعد تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية 25 يناير 1952 مؤكداً عن تقدير المحافظة لرجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل توفير الأمن والأمان والحفاظ على مؤسسات الدولة.

احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية (3)
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية 

كما بعث محافظ الغربية فى كلمته رسالة شكر وعرفان للقوات المسلحة التى قدمت كل التضحيات فى تاريخنا المعاصر للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية (4)
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية 

كما أكد على فخر كل أم بإبنها وكل زوجة بزوجها البطل الذى ضحى بحياته من أجل حماية الوطن وتوفير الأمن والأمان للمصريين والقضاء على الإرهاب الغاشم الذى لادين له ولا وطن.

احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية (5)
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية 

وفى نهاية كلمته قدم محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على هذا الحفل.

احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية (6)
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية 

واختتم الحفل بفقرات فنية لفرقة أبو قير للموسيقى العربية.

احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية (7)
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية 
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية (8)
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية 
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية (9)
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية (10)
احتفالية تكريم أسر الشهداء بالغربية 

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