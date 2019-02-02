صور.. محافظ الأقصر يتابع تجميل ميدان أبو الحجاج والسوق السياحي

الأقصر – أحمد مرعى

قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بجولة ميدانية موسعة بمدينة الأقصر ضمن جولاته لمتابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية، تفقد خلالها أعمال رصف وتمهيد الشوارع بمنطقة شرق السكة الحديد، وتنفيذ اعمال الصرف الصحي بشارع قتيبة بن مسلم المتفرع من شارع التليفزيون، وتابع الخطة المقترحة لتجميل ميدان ابو الحجاج وساحة معبد الأقصر، وتطوير شارع السوق السياحي، ورفع كفاءة عدد من شوارع المدينة.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد صلاح المندوه وكيل الوزارة لشؤن مكتب المحافظ والمتحدث الاعلامي، والمهندس أسعد مصطفي مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.

شملت جولة محافظ الأقصر، متابعة اعمال توصيل الصرف الصحي لشارع قتيبة بن مسلم المتفرع بشارع التليفزيون تمهيدا لرصفه عقب الانتهاء من كافة الأعمال به، كما تفقد المحافظ عدد من شوارع شرق السكة الحديد لمتابعة أعمال الرصف التي تجري بها عقب الإنتهاء من توصيلات الغاز الطبيعي، حيث وجه المحافظ بسرعة إنجاز أعمال الرصف كما تابع مراحل إنشاء كوبري المشاة العلوي أعلي السكك الحديدة بالقرب من منطقة ابو الجود وشدد علي ضرورة وضع تصور مناسب للكوبري وتصميمه بطريقة مميزة، وخلال جولته بساحة وميدان ابو الحجاج وجه المحافظ بالعمل على منع تواجد الباعة الجائلين، وتجديد الساحة وتطويرها، وتركيب بلاط الإنترلوك.

وأثناء تفقده لشارع السوق السياحي طالب المحافظ الباعة في السوق بحسن معاملة السياح وإزالة إشغالات الطريق، حتي يتمكن المارة من المرور في الشارع دون إعاقة لحركتهم، واختتم جولته بتفقد شارع يوسف حسن وشارع السوق حيث وجه بفتح محاور مرورية ، والقيام بأعمال التجميل اللازمة في شارع السوق، وإعادة تأهيل مدخله بالمظهر الحضاري اللائق كأحد المسارات السياحية الرئيسية في المدينة.