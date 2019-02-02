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صور.. قصة إنتاج أول لوح ابلاكاج صناعة مصرية 100% من شجرة مصرية

السبت، 02 فبراير 2019 04:56 م
صور.. قصة إنتاج أول لوح ابلاكاج صناعة مصرية 100% من شجرة مصرية شجر الباولونيا
كتب – إسلام سعيد
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بعد أعوام كثيرة من المحاولات تمكنت مصر ولأول مرة من إنتاج أول لوح ابلاكاج مصرى 100% من شجرة مصرية، وعمل اختبارات عليه خلال الفترة الحالية لاستخدامه فى صناعة الأثاث التى تنتشر بصورة كبيرة فى أنحاء الجمهورية وخاصة فى مدينة دمياط معقل صناعة الأثاث فى مصر.

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أول لوح خشب 

البداية كانت محاولات ومساعى قام بها قطاع الأثاث فى مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، بهدف تطوير صناعة الأثاث فى مصر، والجميع أدرك أن الاعتماد على المواد الخام المستوردة تجعل الصناعة المصرية فى حاجة إلى تعميق مكونها المحلى، أى الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية.

 

إذن ما الجديد فى صناعة أول لوح ابلاكاج مصرى 100% وما علاقته بتعميق المكون المحلى؟ فى الوقت الحالى هناك ألواح ابلاكاج مصنعة فى مصر لكن من خلال أشجار وأخشاب مستوردة، لكن الجديد هذه المرة أن صناعة ابلاكاج ناتج من شجرة مصرية، أى شجرة تم زراعتها فى مصر قبل عامين من الآن فى إحدى المزارع الخاصة، ليتم تطويرها والتوسع فى زراعتها مستقبلا.

اول انتاج لشجرة البولونيا
أول إنتاج لشجرة البولونيا

"اليوم السابع" حصل على تفاصيل زراعة هذه الشجرة والتى تسمى "الباولونيا" والتى يسجل سعرها كشتلة حوالى 15 جنيها فقط ويتم حصدها بعد 4 سنوات من زراعتها ويصل سعر الشجرة وقتها أكثر من 500 جنيه، ليصل مكسب الفدان الواحد من هذا الصنف للأشجار حوالى 100 ألف جنيه.

 

شجرة الباولونيا هى نواة إنتاج لوح ابلاكاج مصرى 100 % من شجرة مصرية، حيث يجرى تطوير الشجرة وراثيا حاليا، وفعلا بدأت بوادار نتاجها يظهر، ويقوم مركز تحديث الصناعة فى الوقت الحالى بإجراء عملية اختبار لمدى كفاءة هذه الشجرة لتعميم استخدامها لاحقا فى ورش ومصانع الأثاث، وإذا نجحت هذه الاختبارات ستخرج توصية من مركز تحديث الصناعة بالتوسع فى زراعة هذا النوع من الأشجار.

اول حصاد لشجرة البولونيا
أول حصاد لشجرة البولونيا

 ونجح أحد المصانع فى تصنيع أول لوح ابلاكاج مصرى 100% مُصنع من أشجار الباولونيا ويتم اختباره حاليا عبر مركز تحديث الصناعة، كما أبدت عدة مصانع مصرية إمكانية تعاونها لتصنيع ابلاكاج وقشرة من هذه الشجرة للمساهمة فى حل أزمة نقص خام اخشاب الابلاكاج والتى يتم استيراده من الخارج،

جزع الشجرة ويصلح فى صناعة الخشب
جزع الشجرة ويصلح فى صناعة الخشب

يشار إلى أن أسعار خشب الأبلاكاج شهدت ارتفاعات كبيرة عقب تحرير سعر الصرف يوم 3 فبراير 2016  الأمر الذى سبب أزمة لمصنعى الأثاث بمحافظة دمياط معقل صناعة الأثاث بمصر، حيث يمثل الأبلاكاج أحد أهم الخامات التى تدخل فى صناعة الأثاث ويتم تجليد الأخشاب به ويمثل نحو 50% فى أى مكون من مكونات الأثاث ويتم تحديد سعر قطعة الأثاث وفق نوع الأبلاكاج المستخدم فى الصناعة خاصة وأنه يحدد العمر الافتراضى لأى منتج خشبى.

 

زراعة الشجرة فى مصر
زراعة الشجرة فى مصر

 

شجر البولونيا
شجر البولونيا

 

 

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