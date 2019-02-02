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صور.. شباب وفتيات كفر الشيخ يرسمون كلمة مصر بأجسامهم

السبت، 02 فبراير 2019 06:25 م
صور.. شباب وفتيات كفر الشيخ يرسمون كلمة مصر بأجسامهم
كفر الشيخ - محمد سليمان
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تفاعل الآلاف من شباب الجامعات مع العروض الرياضية، التى قدمها شباب وفتيات جامعة كفرالشيخ، خلال افتتاح أسبوع شباب الجامعات المصرية رقم 12، بمشاركة 6 آلاف مشارك بمسرح وقاعة جامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية.
 
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ورسم الشباب والفتيات بأجسادهم كلمة مصر 10 مرات خلال العروض الفنية والرياضية التي اداها طلاب وطالبات الجامعة، وقدم محافظ كفرالشيخ، ووزير الشباب والرياضة الشكر للطلاب والطالبات، وصعد الوزير والمحافظ على خشبة المسرح لتحيتهم، وتحيه الدكتورة ايمان عبدالله قطب، استاذه العروض الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة كفرالشيخ. وقال محافظ كفرالشيخ ووزير الشباب والرياضة، ان حفل الاحتفال نجح بامتياز.
 
 
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