صور.. بدء حفل افتتاح شباب الجامعات بحضور وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

بدأت فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية رقم 12 بحفل الافتتاح، بمشاركة 6 آلاف مشارك بمسرح وقاعة جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، وبدء الحفل بقراءة القرآن الكريم الساعة الثالثة و5 دقائق، وتم عرض مادة فلمية عن الجامعة، وبعدهاطابور عرض وفود الجامعات المشاركة فى المسابقات.

وعدد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، المميزات التى تتميز بها الجامعة، والمشروعات القومية والتى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى هى أساس الاستقرار والتنمية فى مصر مرحبا بالوفود المشاركة.

وقال القمرى، إن حجم التحديات التى تواجه الدولة كبيرة على جميع المستويات سياسيًا وأمنيًا واجتماعيا، وأن مواجهة هذه التحديات يتطلب تكاليف جهود المصريين جميعًا واصطفافهم وعلى الرغم من ذلك، فكل يوم يمر نلحظ فيه خطوات سريعة فى إنشاء مشروعات عملاقة من مدن وجامعات ومستشفيات وكليات جديدة وطرق وموانئ وإصلاح المؤسسات وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير الخدمات الصحية وإشراك طاقات الشباب فى خدمة الوطن وهى بلا شك سياسة حكيمة تتبعها القيادة السياسية لكى تستعيد مصر مكانتها الملائمة بين دول العالم.

وحث القمرى، الشباب أن يكونوا على مستوى المسؤولية والخروج من دائرة اليأس إلى آفاق العمل وأن يكونوا على ذكر دائم لأمانة الوطن ومحبته والانتماء إليه باحترام أنظمته بالأفعال وليس بالأقوال وبتعزيز المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ومن خلال استثمار جهودهم وطاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البناءة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابى ومواكبة التطور التكنولوجى المتسارع ليكونوا مستعدين للتعامل مع جميع متطلبات وأدوات اقتصاد المستقبل الرقمى، لأن المستقبل سيكون لأصحاب الأفكار والابتكار.

ونبه رئيس جامعة كفر الشيخ، الشباب بالحذر من الشائعات الموجهة والأفكار الهدامة، حتى ولو كان ظاهرًا الصلاح والإصلاح، فلا يقبلوا فكرة أو خبر حتى يتبينوا مدى صحته ومصدره وأهدافه وما يحاك للمنطقة ويتربص بها من وراء البحار، والتحول من حرب التدمير بالقنابل والمدافع إلى حرب تخريب المجتمع وأسرع أدوات التخريب هى هدم الأخلاق لأن هدم الأخلاق هى أسرع الطرق لهدم المجتمع، حيث يتم الوصول إلى الشباب فى غرف نومهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعى لهدم أخلاقهم وتزييف الوعى والحقائق لديهم. ووجه شباب مصر للاستفادة من ميراثهم الحضارى والتاريخى والدينى لصناعة المستقبل فتاريخ مصر هو تاريخ الحضارة الإنسانية، حيث احتضنت الأرض المصرية حضارات متعددة سبقت حضارات وشعوب العالم ومصر أول دولة فى العالم لها تاريخ مكتوب، وقد أختار الله سبحانه وتعالى مصر لتكون واحة السلام والأمان على الدوام وملتقى الأديان السماوية.

وجارى استكمال برنامج الحفل منرفع علم الدورة، والساعة الرابعة و15 دقيقة أداء قسم الدورة، والساعة الرابعة و20 دقيقة دخول شعلة الدورة وايقاد الشعلة، وانطلاق الألعاب النارية، والساعة الرابعة و35 دقيقة انصراف طابور العرض، والساعة الرابعة و45 دقيقة عروض الأداء لطلاب كلية التربية الرياضية، والساعة الخامسة و15 دقيقة، غناء للمطربة كارمن سليمان، والمطرب عماد كمال، والساعة السابعة، الختام والسلام الجمهورى.