سيدة تطالب بالخلع: زوجى يضاجعنى 10 مرات فى اليوم ويربطنى فى السرير إن رفضت

كتب رامى محيى الدين

"حياتى مع زوجى ظلت هادئة تسير على ما يرام لمدة 8 سنوات لم يعكر صفو حياتنا خلالها مشكلة تذكر، وفى الأربعة أشهر الأخيرة تغيرت الأحوال، وتبدل زوجى تماما بشكل حول حياتنا إلى جحيم".

ما سبق ملخص حياة "م.ن" الزوجية التى كشفتها فى دعوى أقامتها أمام محكمة الأسرة بالكيت كات لطلب الطلاق خلعا وأضافت: لم أكن أظن أن يوما مثل هذا سيأتى، وأطلب الخلع من زوجى فحياتنا كانت مستقرة بشكل كبير، ولا تؤرقنا أى مشاكل، وفجأة توقف زوجى عن العمل ومكث فى المنزل فترات طويلة وأخذ يطلب مضاجعتى لمرات كثيرة فى اليوم الواحد وصلت فى بعض الأيام إلى 10 مرات، حتى ظننت أنه أصيب بحالة شره جنسى.

وطلبت منه أن يعرض نفسه على طبيب، لكنه رفض بشدة، واكتشفت أنه يتعاطى منشطات جنسية، وبدأت أرفض مضاجعته، ولكنه لم يعطنى حتى فرصة الرفض، بدأ يربطنى فى السرير ويغتصبنى، عندها أدركت استحالة العشرة معه، هربت من منزل الزوجية وأقمت دعوى الخلع.