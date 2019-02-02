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سقوط 7 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

السبت، 02 فبراير 2019 05:24 م
سقوط 7 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 7 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ح.ا" 25 عاما، عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 150 جراما وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جرام و20 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حمادة.ع.ع"34 عام سائق مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالى والمتهم "سليمان.ع.س" 25 عاما عاطل مقيم ابو عطوة بحوزته 50 قرصا مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.م.ال"42 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 56 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.ع.م"30 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

كما تم ضبط كلا من المتهم "محمد.ر.ا" 33 عاما والمتهم "محمد.ر.م"41 عام عاطلين مقيمين دائرة مركز السنبلاوين دقهلية بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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