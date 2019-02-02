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سقوط 6 متهمين بحوزتهم أستروكس وبانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار بالإسماعيلية

السبت، 02 فبراير 2019 04:42 ص
سقوط 6 متهمين بحوزتهم أستروكس وبانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار بالإسماعيلية مخدرات - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين بحوزتهم كميات من الأستروكس والبانجو والأقراص المخدرة بقصد  الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم " هشام.م.م"27 عام عاطل مقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 250 جراما ومبلغا ماليا وهاتف محمول والمتهم "يوسف.ع.ي"21 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابو صوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم القبض على المتهم "محمد.ف.ع"34 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ابوالعلا.م.ع"33 عام دبلوم تجارة مقيم منشية الشهداء بحوزته 30 قرص مخدر وسلاح ابيض"مطواه"  والمتهم "اسامة.م.ع"20 عام عاطل مقيم الفيوم بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "اسلام.ع.ن"22 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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