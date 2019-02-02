سقوط "عواد اسكندرية" أحد أخطر العناصر الإجرامية فى الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد القبض على "عواد اسكندرية "أخطر العناصر الإجرامية بالإسماعيلية والهارب من سجن أبو زعبل أثناء أحداث ثورة يناير والمطلوب التنفيذ عليه فى عدة أحكام بالإعدام والمؤبد وبحوزته سلاح نارى وطلقات بمنطقة جبلية بناحية أبو سلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى ومباحث مركز فايد مفاداها تواجد المسجون الهارب "عواد .س .ع " 37 عام " شهرته عواد إسكندرية مقيم بالمنايف دائرة أبو صوير والهارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 25 يناير 2011 فى القضية رقم 8459 /2004 جنايات مركز فايد بتهمة القتل العمد والمحكوم عليه فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة بمنطقة جبلية بناحية أبوسلطان دائرة مركز فايد والسابق اتهامه فى 5 قضايا بتهمة مخدرات وقتل وسرقة بالإكراه وسرقة ووسائل نقل وآخرها القضية رقم 12341 / 2017 جنايات مركز أبوصوير بتهمة المخدرات والمطلوب التنفيذ بحكم الإعدام فى القضية رقم 1362/ 2012 جنايات مركز فايد مقيدة برقم 478/ 2012 كلى الإسماعيلية المحكوم عليه فيها بالإعدام شنقا بتهمة قتل عمد والحكم المؤبد فى القضية رقم 2263 /2012 جنايات مركز أبوصوير مقيدة برقم 8993 / 2012 كلى الإسماعيلية والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة بتهمه شروع فى قتل فى القضية رقم 2560 /2012 جنايات مركز فايد المحكوم عليه فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة، والقضية رقم 2459 /2017 جنايات مركز فايد المحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة أستعراض القوة .

وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بمأمورية لاستهداف المذكور تمكنت القوات من ضبطه بمنطقه جبلية بناحية أبوسلطان دائرة مركز فايد حال قيادته السيارة رقم س ج ط 1985 جيب شيروكى وبحوزته بندقية آلى مطموسة الأرقام و10 طلقات من نفس العيار و1 خزينة لذات السلاح.

وبمواجهته بما أسفر أقر بحيازته للسلاح الناري والزخائر بقصد الدفاع مقاومة السلطات حال محاولة ضبطه، كما أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالة.