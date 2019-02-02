سائق يدعى سرقة سيارة نقل يقودها للاستيلاء على حمولتها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية فى كشف إدعاء سائق سرقة سيارته النقل محملة بكمية من الكابلات.

والبداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من متولى م. م-19 سنة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه أنه أثناء قيادته سيارة نقل تابعة لشركة تجارة ومقاولات ومحمله بكمية من كابلات التليفونات المستهلكة والسابق إزالتها من منطقة سيدى جابر متجهًا إلى مخزن الشركة بمنطقة المنشية البحرية بدائرة القسم، وحال سيره أسفل كوبرى الطريق الدولى قام أشخاص مجهولون يستقلون سيارتين نقل بإستيقافه وتكبيله وإقتياده لمنطقة الدخيلة وإنزاله بالطريق وسرقة السيارة بحمولتها كرهًا عنه.

وتم تشكل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام لتحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم، توصلت جهوده إلى عدم صحة الواقعة وأنه نظرًا لما يمر به المبلغ من ضائقة مالية اختمرت فى زهنه فكرة الاستيلاء على السيارة وما تحويه بهدف تحقيق الربح المادى من جراء ذلك واستعان لتنفيذ مخططة محمود ب. ى- 31 سنة ، سائق مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى قضيتى "سلاح أبيض" هارب.

بمواجهة المُبلغ بما توصلت إلية التحريات أقر بصحتها وأضاف بأنه قام بمعاونة المتهم الهارب بالاستيلاء على السيارة وما تحويه من حمولة قاصدًا بيعها لتحقيق الربح المادى وأنه قام بإخفاء الكابلات بمنطقة الرأس السوداء بدائرة القسم والسيارة بمنطقة أبويوسف بدائرة قسم شرطة أول العامرية تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاد المتهم ضبط السيارة والكابلات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.