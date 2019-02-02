رئيس جامعة بنى سويف يدعو وزير الشباب لحضور بطولة المبارزين الجامعيين

بنى سويف - أيمن لطفى

دعا الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لرعاية البطولة العربية الثالثة للمبارزين الجامعيين، وحضور فعالياتها المقامة بجامعة بنى سويف، فى الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجارى.

جاء ذلك خلال لقاءها، قبل المشاركة فى حفل أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثانى عشر، والذى تنظمه جامعة كفر الشيخ خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير الجارى.

وأوضح الدكتور منصور حسن فى بيان له اليوم، أن وزير الشباب أعرب عن سعادته البالغة لرعاية هذه البطولة والمشاركة فى فعالياتها، مشيدا بجهود جامعة بنى سويف وتميزها فى إنفرادها باستقبال مثل هذه البطولات، لافتا إلى أن هذه البطولة تعبر عن التلاحم والتواصل بين جامعة بنى سويف والجامعات العربية فى جميع المجالات، واستحقاقها لاستقبال المحافل والبطولات الرياضية إقليميا وعربيا.

ولفت منصور حسن، أن البطولة ستعقد للمرة الثالثة بجامعة بنى سويف، بمشاركة أكثر من 22 جامعة مصرية، و 14 جامعة عربية من ست دول عربية، وهى، لبنان، والبحرين، والأردن، والمغرب، والكويت، والعراق.