جنايات الجيزة تقضى ببراءة سائق من تهمة تعاطى المخدرات فى الحوامدية

قضت الدائرة 9 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قبلان وعضوية المستشارين جمال عدلي ابو حليقة ومختار محمد العشماوي وأمانة سر محمود متولي محمد، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب ببراءة (جمال. ا) سائق 21 سنة في اتهامه بتعاطى الترامادول.

وجاء في أمر الإحالة، أن نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم الحوامدية أثناء مروره لتنفيذ الأحكام انتقل للمكان الذي أيقن تواجد المتهم به والمطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على عدد من الأقراص المخدرة، وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد التعاطي.