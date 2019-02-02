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تنفيذ 1246 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

السبت، 02 فبراير 2019 11:13 م
تنفيذ 1246 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حملة أمنية- أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1246 حكمًا متنوعًا منها 875 حكمًا جزئيا و43 حكم مستأنف و279 حكم غرامات و46 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 7500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهم هارب محكوم عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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