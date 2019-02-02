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تعزيز الخدمات المرورية فى محيط الإغلاق الجزئى بطريق إسكندرية الزراعى

السبت، 02 فبراير 2019 05:00 ص
تعزيز الخدمات المرورية فى محيط الإغلاق الجزئى بطريق إسكندرية الزراعى طريق إسكندرية الزراعى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، من نشر الخدمات المرورية و العلامات الارشادية بمحيط عملية إغلاق جزئى لطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى لمنع الزحام المرورى أثناء إنشاء كوبرى علوى بمنطقة قلما عند الكيلو 19، مع ترك حارات أخرى لحركة السيارات التى تستغرق 18 شهرا وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.

 

وأسندت الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

 

وستكون الأعمال على مرحلتين، الأولى يتم من خلالها استقطاع 2 حارة مرورية، من أقصى يمين الاتجاه القادم من الإسكندرية وصولا إلى القاهرة، لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى، مع ضم الحارة الثالثة المتبقية من هذا الاتجاه إلى الاتجاه الآخر من القاهرة إلى الإسكندرية، ليصبح 4 حارات مرورية، ويتم تسيير الحركة المرورية للاتجاهين، بها بواقع حارتين لكل اتجاه ولمسافة 700 متر، ثم عودة الحركة المرورية فى الاتجاهين إلى مسارها الطبيعى، عقب تجاوز الأعمال، وتستغرق المرحلة الأولى 9 أشهر.

 

وسيتم البدء فى المرحلة الثانية بعد الانتهاء من الأولى، وتستغرق 9 أشهر أضافية حيث يتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر للقادم من الإسكندرية إلى القاهرة، مع إجراء تعديلات مرورية لحركة السيارات، ومنها سيتم غلق الاتجاه القادم من القاهرة، مع تحويل حركة السيارات للانحراف يسارا واستخدام الكوبرى المنشأ حديثا، كما سيتم استحداث 2 حارة مرورية بالأراضى الملاصقة، للاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، لتسيير الحركة المرورية للقادم من الإسكندرية.

 

ونسقت إدارة المرور لوضع اللافتات الإرشادية والمساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من "إضاءة - مخاريط - طواحين ضوئية - فواصل حركة -علامات إرشادية وتحذيرية"، لإرشاد السائقين، ومنعا لوقوع أى حالات من الزحام والحوادث.


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