تعرف على عملية استخراج النفط الصخرى وصعوبة إنتاجه

كتبت أسماء أمين

يتم استخراج النفط الصخرى بضغط الغازات وبالتالى يستخرج إلى سطح الأرض، وبعد أن يتم تخفيف ضغط الغازات يتم التنقيب عن النفط ويمكن استخدام ضخ المياه للتخفيف من ضغط النفط أيضا، وفى أحيانا أخرى من الممكن أن تدخل الغازات لإعادة ضغط حجرة النفط، وعادة يتم ترك النفط المتبقى حتى يستخرج فى المستقبل عندما تتوف المعدات المتقدمة فى استخراجه.

وتعد عملية استخراج النفط الخام من الصخر عملية فى غاية الصعوبة، لأنه يجب التنقيب عن الصخور الزيتية عن طريق الحفر تحت الأرض أو عن طريق تلغيم المكان، وبعد الحفر يخضع النفط الصخرى فيما يسمى بعملية التقطير السطحى، حيث يتم تعرضه إلى الانحلال الحرارى وذلك بتطبيق حرارة عالية على الصخر بدون الأكسجين مما يؤدى إلى التغير الكيميائى للصخور وبالتالى يبدأ الكيروجين بالسيلان فينفصل عن الصخر وبعد ذلك يتم تكرير النفط حتى يتم إنتاجه كنفط خام اصطناعى.

ما صعوبات استخراجه؟

هناك الكثير من الصعوبات التى تواجه استخراج النفط الصخرى لعل من أبرزها ارتفاع تكلفته الإنتاجية، حيث إن تكلفة البرميل الواحد من النفط الصخرى يكلف حوالى 65-80 دولارا أمريكيا فى الولايات المتحدة، وهذه التكلفة تزيد فى الدول الأخرى لأن هذا يعتمد على تكلفة المعدات الثقيلة والأجهزة الحفرية والأيدى العاملة التى تعد الولايات المتحدة الأقل فى تكلفتها نسبة إلى الدول الأخرى.

كما أن هناك صعوبات أخرى فى استخراج النفط الصخرى وهو التلوث البيئى الذى يسببه أثناء عملية الاستخراج، وفى الولايات المتحدة تحديدا العديد تم رفض استخراجه من قبل العديد من المنظمات البيئية لما يسببه من تلوث فى الهواء لأن أجهزة التنقيب والحفر التى تنبعث منها الغازات الضارة ولهذا السبب يستخدم كميات مهولة من مياه الأنهار خلال عملية الحفر وهذا يؤدى إلى التقليل من منسوب مياه الأنهار وبالتالى يؤثر على عملية التنوع الحيوى مما يسبب موت بعض الكائنات الحية وبالتالى انقراضها.

كما سيؤدى إلى تسمم المناطق المحلية المحيطة بها، كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل بالصخور، حيث إن كل برميل من النفط المنتج من النفط الصخرى ينتج عنه حوالى 1.5 طن من الصخور، كما أن بعض الجيولوجيين يرى ارتباطاً بينه وبين ازدياد الزلازل فى بعض الولايات الأمريكية.

ما أبرز الحلول لاستخراجه ؟

هناك بعض شركات النفط قد قدمت حلولا لحل الصعوبات التى تواجه تكرير النفط الصخرى ومن ضمنهم شركة دعت لاتباع عملية التحليل فى الموقع ICP وهى بأن يبقى الصخر فى مكانه بدل من استخراجه ومعالجته، حيث يتم حفر ثقوبا فى الصخور التى تحتوى على النفط ثم يتم وضع سخانات حرارية فى الأرض وبعد بضع سنوات سترتفع حرارة الصخور بشكل بطىء وبالتالى سيبدأ الكيروجين بالتسريب فى الخارج ثم يجمع النفط الناتج من هذه العملية ويتم ضخه على السطح. وهذه العملية ستقلل من التكلفة العالية لاستخراج النفط الصخرى.