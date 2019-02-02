video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 فبراير 2019 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة محامية وآخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات لـ5 مارس

السبت، 02 فبراير 2019 07:38 م
تأجيل محاكمة محامية وآخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات لـ5 مارس مخدرات ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أجلت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محامية وأخرين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالأميرية، لجلسة 5 مارس للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين حاتم الخولي و شادي عبد الفتاح.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 3319 لسنة 2017 جنايات الأميرية، أنه  في يوم 31 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة الأميرية قيام المتهمين علي عدلي عبد اللطيف اليماني وشهرته أبو رجيلة عاطل،  و حسين سعد م ح وشهرته حسين الأبيض صاحب مقهي،  وأحمد  ع ع،  و أحمد اع البسطاويس وشهرته أحمد البرعي عاطل،ووليد ا ع تاجر هواتف محمولة، و شيماء ع ر  محامية،  بتشكيل عصابيا تخصص في الاتجار بالجواهر المخدرة، بأن تولي أولهم  قيادة هذا التشكيل وإدارته فيما قام المتهم الثاني بتخزين المواد المخدرة،  بينما قام المتهمين الثالث والرابع والخامس بترويج تلك المواد علي عملائهم من المتعاطين مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترمادول بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى وبندقية آلية وذخائر تستعمل فى هذه الأسلحة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 7 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

نقيب المحامين

تشكيل عصابى لتجارة المخدرات

سامح عاشور

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
قوات الجيش والشرطة تقضى على خلية إرهابية فى الصحراء الغربية

قوات الجيش والشرطة تقضى على خلية إرهابية فى الصحراء الغربية

10 محطات لـ"التعليم" استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2019 حتى الآن

10 محطات لـ"التعليم" استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2019 حتى الآن

5 عوائد اقتصادية للمجمعات الصناعية الجديدة بالمحافظات.. توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة.. توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مدن صناعية مجهزة.. إتاحة منتجات للسوق المحلى.. الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

5 عوائد اقتصادية للمجمعات الصناعية الجديدة بالمحافظات.. توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة.. توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مدن صناعية مجهزة.. إتاحة منتجات للسوق المحلى.. الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

وزير التعليم يروى لـ"اليوم السابع" أسرارا عن حياته.. طارق شوقى: عمرى ما خدت كحكة وجبت 87% بالثانوية.. وفى أمريكا واجهت صدمة طالب حافظ ومجتمع فاهم.. أول شغلانة فى حياتى بشركة أسانسيرات بـ"50 جنيه" فى الشهر

وزير التعليم يروى لـ"اليوم السابع" أسرارا عن حياته.. طارق شوقى: عمرى ما خدت كحكة وجبت 87% بالثانوية.. وفى أمريكا واجهت صدمة طالب حافظ ومجتمع فاهم.. أول شغلانة فى حياتى بشركة أسانسيرات بـ"50 جنيه" فى الشهر

محمد صلاح ينافس على جائزة "هدف الشهر" فى ليفربول.. فيديو

محمد صلاح ينافس على جائزة "هدف الشهر" فى ليفربول.. فيديو

سوبر كورة.. مسلسل إصابات الأهلى 18حلقة.. عاشور وفتحى الأبطال ورمضان ضيف شرف

سوبر كورة.. مسلسل إصابات الأهلى 18حلقة.. عاشور وفتحى الأبطال ورمضان ضيف شرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة