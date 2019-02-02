تأجيل محاكمة دراكولا والدكش بتهمة تكوين تشكيل عصابى لـ5 مارس

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار فى الحشيش والترامادول، لجلسة 5 مارس للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله و حاتم محمد الخولي، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، "داود عادل" "صاحب مكتب ديكور، و "محمود محمد "سايس""، وشهرته "دراكولا"، و" سيد قاسم" "عاطل"، وشهرته "الدوكش"، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالحشيش والترامادول المخدرين.