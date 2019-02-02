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تأجيل محاكمة دراكولا والدكش بتهمة تكوين تشكيل عصابى لـ5 مارس

السبت، 02 فبراير 2019 07:16 م
تأجيل محاكمة دراكولا والدكش بتهمة تكوين تشكيل عصابى لـ5 مارس المحكمة أجلت محاكمة المتهمين
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار فى الحشيش والترامادول،  لجلسة 5 مارس للمرافعة. 
 
عقدت  الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين إبراهيم  سيد خلف الله و حاتم محمد الخولي، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين،  "داود عادل" "صاحب مكتب ديكور، و "محمود محمد "سايس""، وشهرته "دراكولا"، و" سيد قاسم" "عاطل"، وشهرته "الدوكش"،  تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالحشيش والترامادول المخدرين.
 
 

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