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براءة نجار مسلح من تهمة الاتجار بالمخدرات فى العمرانية

السبت، 02 فبراير 2019 02:23 م
براءة نجار مسلح من تهمة الاتجار بالمخدرات فى العمرانية محكمة-أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن - رامى محيى الدين
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قضت الدائرة 9 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قبلان وعضوية المستشارين جمال عدلي أبو حليقة ومختار محمد العشماوي وأمانة سر محمود متولي محمد والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب ببراءة (أحمد. س) نجار مسلح من تهمة الاتجار بالمخدرات في دائرة قسم العمرانية.

وجاء في أمر الإحالة، بأنه إثر معلومة وردت لمعاون مباحث العمرانية من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة أجرى تحرياته التي أثبتت صحة المعلومات، فتوجه إلى مكان تواجد المتهم، وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار.


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