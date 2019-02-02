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النيابة تطلب التحرى حول ملابسات مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية فى الصف

السبت، 02 فبراير 2019 02:00 ص
النيابة تطلب التحرى حول ملابسات مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية فى الصف مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بين عائلتين بالصف؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين فى الحادث.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص بالصف، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين أفراد من عائلتين بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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