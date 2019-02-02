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النيابة تستعجل التحريات فى العثور على جثة رضيعين بمدينة نصر

السبت، 02 فبراير 2019 06:00 ص
النيابة تستعجل التحريات فى العثور على جثة رضيعين بمدينة نصر جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، وبإشراف تامر العربى المحامى العام، باستعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول العثور على  رضيعين عثر عليهما متوفيين داخل صندوق قمامة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة. 

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من جامع قمامة أفاد فيه بعثوره على رضيعين متوفين داخل صندوق قمامة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجثتين لطفلين "ولد وبنت" فى حالة تعفن وعمرهما أيام، ليتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

انتقل فريق من نيابة أول مدينة نصر، لمكان الواقعة لمناظرة الجثتين كما صدر أمر بعرضهما على الطب الشرعى.


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العثور على رضيعين بمدينة نصر




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