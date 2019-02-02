النيابة تستعجل التحريات فى العثور على جثة رضيعين بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، وبإشراف تامر العربى المحامى العام، باستعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول العثور على رضيعين عثر عليهما متوفيين داخل صندوق قمامة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من جامع قمامة أفاد فيه بعثوره على رضيعين متوفين داخل صندوق قمامة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجثتين لطفلين "ولد وبنت" فى حالة تعفن وعمرهما أيام، ليتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

انتقل فريق من نيابة أول مدينة نصر، لمكان الواقعة لمناظرة الجثتين كما صدر أمر بعرضهما على الطب الشرعى.