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القضاء الإدارى تستمع اليوم لإعادة المرافعة فى "استرداد نفرتيتى" من ألمانيا

السبت، 02 فبراير 2019 07:00 ص
القضاء الإدارى تستمع اليوم لإعادة المرافعة فى "استرداد نفرتيتى" من ألمانيا مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تستمع السبت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، لإعادة المرافعة فى الدعوى رقم 26203 لسنة 68 قضائية المقامة من فيها نبيل فزيع المحامى، وتطالب باسترداد تمثال نفرتيتى من ألمانيا.

  وناقشت جلسة سابقة تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى اعتبر استرداد الآثار المهربة للخارج من أعمال السيادة، وأن الحكومة طلبت وديا من ألمانيا استرداد التمثال فرفضت برلين.

 وأوضح المدعى نبيل فزيع ، أن قيام الجانب المصرى متمثلا فى وزارتى الخارجية والآثار بتقديم طلب إلى دولة ألمانيا بالمطالبة باسترداد التمثال أصدق دليل على وجود قرار إدارى سلبى بالامتناع عن طلب استرداد التمثال بالطرق القضائية الدولية، ما يجعل الطلبات فى الدعوى جديرة بالقبول، لأننا أمام عمل من أعمال الإدارة البحتة وليست أعمال السيادة

 

 


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