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العراق والأردن تتوصلان لاتفاق بشأن تجارة النفط والسلع

السبت، 02 فبراير 2019 05:50 م
العراق والأردن تتوصلان لاتفاق بشأن تجارة النفط والسلع ميناء العقبة
بغداد (رويترز)
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توصل العراق والأردن يوم السبت إلى اتفاق بشأن تجارة النفط والسلع خلال اجتماع بين رئيسى وزراء البلدين على الحدود العراقية الأردنية.

 

وقال مكتب رئيس الوزراء الأردنى فى بيان أن العراق سيبيع بموجب الاتفاق عشرة آلاف برميل من النفط يوميا للأردن بسعر خاص، على أن يتم نقل الكميات على متن ناقلات من حقول كركوك النفطية.

 

ولم يتطرق البيان إلى السعر أو موعد تصدير النفط.

 

وذكر البيان أن السلع العراقية التى يجرى استيرادها عبر ميناء العقبة الأردنى المطل على البحر الأحمر ستحظى فى الوقت ذاته برسوم تفضيلية.

 

وأتم رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى الاتفاق خلال اجتماع مع نظيره الأردنى عمر الرزاز.

 

وكان عبد المهدى قال يوم الثلاثاء أن الاتفاق على وشك أن يتم إبرامه.

 

وظل ميناء العقبة الواقع فى الطرف الشمالى للبحر الأحمر لزمن طويل مسارا لنقل الواردات والصادرات العراقية، بينما تعتمد عمان منذ فترة طويلة على الخام العراقي.

 

وقال مكتب الرزاز أيضا أن الأردن سيشرع فى تصدير الكهرباء للعراق خلال العامين القادمين.

 

ويقول عبد المهدى إن الحكومة تسعى لتقليل الاعتماد على صادرات النفط فى إيرادات الدولة. وتشكل صادرات النفط من ثانى أكبر منتج للخام فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكثر من 95 % من إيرادات الدولة.


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