السجن 7 سنوات وغرامة ملايين و28 ألف جنيه للمتهمين فى قضية رشوة المطار

ووجهت النيابة للمتهمين من الثانى حتى الخامس، تهمة التوسط فى جريمة الرشوة، كما نسبت النيابة للمتهمين السادس والسابع تقديم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الأول بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، أحالت المتهمين وهم: "محمد. أ" رائد شرطة، و"تامر. ح" صيدلى، و"إيهاب. ف" مدير إدارى بصيدلية، و"عماد. س" مدير إدارى بصيدلية، و"نرمين. أ" موظفة بإدارة تأمين الركاب بالمطار "هاربة"، و"جورج. أ"، موظف بمكتب عقارات أرمانى الجنسية من أصل سورى "هارب"، والباقين محبوسين على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أول فبراير 2018، حيث طلب المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى وأخذ من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تمريره حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية، وتسليمها للمتهم الثانى بصالة السفر دون أن يتم تفتيش تلك الحقيبة.
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