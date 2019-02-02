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السجن 7 سنوات وغرامة ملايين و28 ألف جنيه للمتهمين فى قضية رشوة المطار

السبت، 02 فبراير 2019 02:59 م
السجن 7 سنوات وغرامة ملايين و28 ألف جنيه للمتهمين فى قضية رشوة المطار محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مليون و28 ألفا و768 جنيها وإلزامهم برد غرامة مساوية للمبلغ وعزل المتهمين الأول والثالث من وظيفتهما وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، فى حكمها ضد ضابط شرطة بأمن مركز العمليات الخاصة بمطار القاهرة الجوى و6 آخرين، لاتهامهم بطلب مبلغ مالى على سبيل الرشوة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المطار".
 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار سرور محمد محمد، وعضوية كلا من المستشار أحمد لينين أبو المجد، والمستشار محمد مصطفى عبيد.
 
 

ووجهت النيابة للمتهمين من الثانى حتى الخامس، تهمة التوسط فى جريمة الرشوة، كما نسبت النيابة للمتهمين السادس والسابع تقديم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الأول بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

 

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، أحالت المتهمين وهم: "محمد. أ" رائد شرطة، و"تامر. ح" صيدلى، و"إيهاب. ف" مدير إدارى بصيدلية، و"عماد. س" مدير إدارى بصيدلية، و"نرمين. أ" موظفة بإدارة تأمين الركاب بالمطار "هاربة"، و"جورج. أ"، موظف بمكتب عقارات أرمانى الجنسية من أصل سورى "هارب"، والباقين محبوسين على ذمة القضية.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أول فبراير 2018، حيث طلب المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى وأخذ من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تمريره حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية، وتسليمها للمتهم الثانى بصالة السفر دون أن يتم تفتيش تلك الحقيبة.


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