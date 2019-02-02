السجن 7 سنوات وغرامة ملايين و28 ألف جنيه للمتهمين فى قضية رشوة المطار

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مليون و28 ألفا و768 جنيها وإلزامهم برد غرامة مساوية للمبلغ وعزل المتهمين الأول والثالث من وظيفتهما وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، فى حكمها ضد ضابط شرطة بأمن مركز العمليات الخاصة بمطار القاهرة الجوى و6 آخرين، لاتهامهم بطلب مبلغ مالى على سبيل الرشوة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المطار".

وصدر الحكم برئاسة المستشار سرور محمد محمد، وعضوية كلا من المستشار أحمد لينين أبو المجد، والمستشار محمد مصطفى عبيد.