video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 فبراير 2019 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الدستورية العليا" تقضى بعد دستورية المواد 20 و43 من قانون نقابة المهندسين

السبت، 02 فبراير 2019 02:13 م
"الدستورية العليا" تقضى بعد دستورية المواد 20 و43 من قانون نقابة المهندسين المحكمة الدستورية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي،"بعدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما نصتا عليه من أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة ".

 

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النصين التشريعيين المحالين قد تضمنا قيدين خطيرين، يعصفان بحق عضو النقابة، فى الطعن على القرارات المشار إليها، أولهما إيجابه أن يكون الطعن، فى انتخابه، مقدمًا من مائة عضو، على الأقل، من أعضاء النقابة، ممن حضروا جمعيتها العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا، على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، وثانيهما أن يكون الطعن بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وقد قرن المشرع هذين القيدين بجزاء، رتبه على تخلف أحدهما، أو كليهما، هو اعتبار الطعن غير مقبول "بقوة القانون".

               


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الدستورية العليا" تقضى بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية

المحكمة الدستورية

نقابة المهندسين

النقابات الفرعية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
قوات الجيش والشرطة تقضى على خلية إرهابية فى الصحراء الغربية

قوات الجيش والشرطة تقضى على خلية إرهابية فى الصحراء الغربية

10 محطات لـ"التعليم" استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2019 حتى الآن

10 محطات لـ"التعليم" استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2019 حتى الآن

5 عوائد اقتصادية للمجمعات الصناعية الجديدة بالمحافظات.. توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة.. توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مدن صناعية مجهزة.. إتاحة منتجات للسوق المحلى.. الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

5 عوائد اقتصادية للمجمعات الصناعية الجديدة بالمحافظات.. توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة.. توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مدن صناعية مجهزة.. إتاحة منتجات للسوق المحلى.. الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

وزير التعليم يروى لـ"اليوم السابع" أسرارا عن حياته.. طارق شوقى: عمرى ما خدت كحكة وجبت 87% بالثانوية.. وفى أمريكا واجهت صدمة طالب حافظ ومجتمع فاهم.. أول شغلانة فى حياتى بشركة أسانسيرات بـ"50 جنيه" فى الشهر

وزير التعليم يروى لـ"اليوم السابع" أسرارا عن حياته.. طارق شوقى: عمرى ما خدت كحكة وجبت 87% بالثانوية.. وفى أمريكا واجهت صدمة طالب حافظ ومجتمع فاهم.. أول شغلانة فى حياتى بشركة أسانسيرات بـ"50 جنيه" فى الشهر

محمد صلاح ينافس على جائزة "هدف الشهر" فى ليفربول.. فيديو

محمد صلاح ينافس على جائزة "هدف الشهر" فى ليفربول.. فيديو

سوبر كورة.. مسلسل إصابات الأهلى 18حلقة.. عاشور وفتحى الأبطال ورمضان ضيف شرف

سوبر كورة.. مسلسل إصابات الأهلى 18حلقة.. عاشور وفتحى الأبطال ورمضان ضيف شرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة