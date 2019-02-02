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بزعم توظيفهم فى التجارة..

البحث عن مستريح هارب بسوهاج استولى على 6 ملايين جنيه من 10 أشخاص

السبت، 02 فبراير 2019 09:19 ص
البحث عن مستريح هارب بسوهاج استولى على 6 ملايين جنيه من 10 أشخاص اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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يكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث القسم، جهودهم لضبط مستريح هارب عقب إستيلائه على 6 ملايين جنيه من 10 أشخاص بزعم توظيفها فى التجارة مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بتعدد البلاغات ضد صاحب توكيل زيوت ويقيم بدائرة القسم بتهمة النصب والاحتيال.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، بتقدم "أحمد ع ع" 34 سنة مدرس ويقيم بناحية القرنه/ الأقصر و" 9" آخرين بتضررهم من "أحمد م م ر" 44 سنة صاحب توكيل زيوت ويقيم بندر طهطا المبلغ بغيابه فى المحضر إدارى القسم، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها " 6.275.000" ستة ملايين ومائتان وخمسة وسبعون ألف جنيهاً لتوظيفها مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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