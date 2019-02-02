الأهالى يشيعون جثمان طبيب الشرقية المقتول على يد مجهول داخل عيادته

الشرقية- فتحية الديب

شيع المئات من أهالى قرية الطويلة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، جثمان طبيب النساء والتوليد الذى تم قتله داخل عيادته الخاصة ، مساء أمس، بتمزيق جسده بعدد 8 طعنات متفرقة بالصدر وسط حالة من البكاء الشديد من قبل أسرته وأقاربه.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى القرين العام بوصول" محمد زايد" 60 سنة مقيم مركز فاقوس، طبيب نساء وتوليد، مصابا بجروح طعنية بالصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحريات الأولية وشهود العيان، أن المجنى عليه كان متواجد بعيادته الخاصة بمركز فاقوس لمباشرة عمله، وخرج يستغيث من أثار الطعنات، بعد قيام مجهول بدخول العيادة والتعدى عليه بسلاح أبيض ولاذا بالفرار، وتم نقله من قبل الأهالى إلى مستشفى القرين العام وتوفى فور وصوله.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث مركز فاقوس، برئاسة العقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق والمقدم محمد أيوب وكيل الفرع بالتنسيق مع العميد عمرو رءف، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الحادث والتوصل إلى مرتكب الواقعة، فيما قررت نيابة فاقوس العامة، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.