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إزالة 2451 حالة تعدٍ على أراضى الدولة فى الدقهلية

السبت، 02 فبراير 2019 04:17 م
إزالة 2451 حالة تعدٍ على أراضى الدولة فى الدقهلية حملة إزالة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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تواصل أجهزة محافظة الدقهلية، حملاتها فى إطار الموجة 12لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة فى نطاق المحافظة، حيث تم اليوم إزالة 176 حالة تعدٍ منها 142 حالة تعدٍ بالبناء بإجمالى مساحات بلغت 20 ألفا و999 مترا و34 حالة تعدٍ بالزراعة بإجمالى فدان و10أسهم ، صرح بذلك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

 

وأضاف شاروبيم، أن إجمالى الحالات التى تم إزالة التعديات عليها فى محافظة الدقهلية منذ بدء الموجه 12 بلغ 2451 حالة تعدٍ منها 812 حالة تعدٍ بالزراعة و1639 تعدى بالبناء وبلغ إجمالى المساحات التى تم استردادها 249 ألفا و57 مترا بالإضافة الى 108 أفدنة و2 قيراط و15 سهما.

 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن إزالة التعديات التى تمت اليوم كانت فى 10 مراكز هى أجا وبنى عبيد ومنيه النصر وشربين وبلقاس ودكرنس ونبروه و المنصورة والجمالية والستامونى، مضيفا أن الحملات تستهدف المساحات الصغيرة سواء كانت متعدى عليها بالبناء أو الزراعة ، وأن الدولة تعمل على استرداد كافه الأراضى المملوكة لها والتى تعرضت للتعديات من قبل بعض المواطنين وتنفيذ القانون على جميع المعتدين دون تمييز أو استثناء لأن إزالة التعديات واستعادة الأراضى التى تعد مالا عاما هدفا رئيسيا  للدولة يتم تحقيقه وفقا للتكليفات المحددة والصارمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى .


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