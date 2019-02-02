ألمانيا تعتزم الإنفاق بسخاء على شراء طائرات للحكومة

برلين (رويترز)

أعلنت ألمانيا أنها ستطلب شراء أسطول جديد من الطائرات الحكومية بعد سلسلة أعطال محرجة أدت إلى تقطع السبل بوزراء، وسلطت الضوء على الحالة الفنية المتردية لكثير من العتاد العسكرى فى البلد العضو بحلف شمال الأطلسي.

ويأتي الإعلان الصادر أمس الجمعة عقب الإحراج الذى تعرضت له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العام الماضى حين تخلفت عن حضور بدء قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس بسبب تعطل جهاز الاتصال اللاسلكى فى طائرتها، مما أدى لعودتها من منتصف الرحلة.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين إن ألمانيا ستشترى طائرة إيرباص جديدة من طراز إيه350 فى وقت لاحق من العام الجارى، وطائرتين أخريين فيما بعد.

وسيكون شراء طائرات من خط الإنتاج مباشرة خطوة جديدة في قطاع نقل الشخصيات المهمة.

وتشغل ألمانيا حاليا طائرتين قديمتين مستعملتين من طراز إيه340إس التي لم يعد ينتج منها طائرات جديدة، علاوة على بعض الطائرات الأصغر حجما.

وسلطت الأعطال التي أثرت على شخصيات كبيرة الضوء على معاناة القوات المسلحة الألمانية لرفع مستوى استعدادها الفني في ظل التحول الحذر من قبل ألمانيا المناهضة للحرب نحو وضع أكثر انخراطا في الصراعات الدولية.

وبعد مشكلة طائرة ميركل في قمة العشرين، تقطعت السبل بوزير التنمية الدولية جيرد مولر في مالاوي لفترة وجيزة خلال يناير بسبب عطل بطائرة حكومية أخرى.