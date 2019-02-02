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أسعار الذهب اليوم السبت 2-2-2019 فى الأسواق

السبت، 02 فبراير 2019 01:25 م
أسعار الذهب اليوم السبت 2-2-2019 فى الأسواق الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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اليوم السابع بلس
 

تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 2-2-2019 بقيمة 3 جنيهات، نتيجة انخفاض الذهب عالميا، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 650 جنيها للجرام.

 

وتراجع سعر أوقية الذهب من 1322 دولار إلى 1317 دولار، عقب زيادات كبيرة فى سعر المعدن النفيس عالميا خلال الأيام الماضية عقب تثبيت سعر الفائدة فى أمريكا.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 

عيار 21: 650 جنيها.

 

عيار 18: 557 جنيها

 

عيار 24: 742.85 جنيه

 

الجنيه الذهب: 5200 جنيه

 أوقية الذهب: 1317 دولارا

 

وكانت صادرات الحلى والأحجار الكريمة سجلت انخفاض بنسبة 31 % خلال عام 2018 لتسجل 1.45 مليار دولار مقارنة بـ 2.098 مليار دولار خلال عام 2017.

وكشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات، أن الأمارات أكبر مستورد ذهب وحلى من مصر خلال 2018 لتسجل 1.2 مليار دولار بتراجع بلغت نسبته 23 % لتسجل 1.6 مليار دولار خلال عام 2018، وانخفضت صادرات القطاع إلى سويسرا بنسبة 72 % لتسجل 75 مليون دولار مقارنة بـ 268 مليون دولار خلال 2017.

وكشف التقرير، انخفاض صادرات الحلى والأحجار الكريمة إلى لبنان بنسبة 28 % لتسجل 68 مليون دولار فى عام 2018 مقارنة بـ 95 مليون دولار خلال عام 2017، فى ما تراجعت الصادرات إلى تركيا بنسبة 70 % لتسجل 33 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار.


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