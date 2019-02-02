كتب عبد الحليم سالم

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 2-2-2019 ،وكان من أبرزها تحسن التصنيف المصرى من قبل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .

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منظمة التعاون الاقتصادى ترقى تصنيف مصر بمؤشر مخاطر الدول كوجهة جاذبة للاستثمار

فعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، اليوم، السبت، تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذى جاء نتيجة ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية.

وتقدمت مصر والبانيا وكازاخستان واوزبكستان فقط فى تصنيفهم على مستوى 201 دولة.

وجاء ذلك بعد اقل من شهر من لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وانجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، خلال مشاركتها فى أسبوع ملتقى التمويل من أجل التنمية المستدامة، الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس، حيث أكد "جوريا" وقتها أن مصر من الدول الرائدة التى تتعاون معها المنظمة فى مجال التنمية تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.

وزير البترول: تنفيذ 6 مشروعات تكرير كبرى باستثمارات حوالى 9 مليارات دولار

استمراراً لجولاته الميدانية بمواقع العمل والإنتاج البترولى تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية موقف تقدم الأعمال فى مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد أحد أهم المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى إطار برنامج عمل وزارة البترول لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير معامل التكرير القائمة وتعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية القيمة كالسولار والبنزين عالى الأوكتين والبوتاجاز بما يسهم فى تقليل الكميات المستوردة من هذه المنتجات وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج.

وأوضح الملا خلال الجولة أن صناعة التكرير المصرية تشهد حاليا تنفيذ 6 مشروعات كبرى باستثمارات حوالى 9 مليارات دولار فى معامل التكرير القائمة فى إطار تنفيذ مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول فى معامل التكرير القائمة.

المالية توقع عقود إنشاء 24 مدرسة لغات جديدة باستثمارات 650 مليون جنيه

أعلنت وزارة المالية توقيع 8 عقود مع ثماني شركات استثمارية مصرية وعربية تمثل باكورة الطرح الاول للمشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات والذي ينفذ باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P..

وذكرت الوزارة انه بمقتضي هذه العقود سيتم انشاء 24 مدرسة جديدة تضم (1000) فصل دراسي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 650 مليون جنيه، وسوف تقام هذه المدارس في مناطق جغرافية مختلفة في 7 محافظات وهي القاهرة والجيزة ودمياط والغربية والشرقية والقليوبية والمنوفية.

واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان هذه العقود تأتي ضمن جهود الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وإيجاد أطر جديدة وحديثة لتطوير جميع جوانب المنظومة التعليمية بما يخدم الفئات العريضة من المجتمع المصري المتطلعة لمستوي افضل، بالإضافة الي التزام الحكومة بتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى اطار بناء المواطن المصري وفقاً لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية المتقدمة بالمشاركة المجتمعية الفعالة.

دراسة تفصيلية عن أثر أزمة الليرة التركية على صادرات الكيماويات

أعد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم دراسة عن أثر أزمة الليرة التركية على صادرات القطاع إلى دولة تركيا.

أشارت الدراسة أن إجمالى صادرات قطاع الصناعات الكيماوية لدولة تركيا خلال الفترة من يناير الى أغسطس 2018 بلغت حوالى 257 مليون دولار، بما يمثل نحو 21% من إجمالى صادرات القطاع خلال نفس الفترة لعام 2018 والتى بلغت قيمته حوالى 3.4 مليار دولار لدول العالم محققه معدل نمو عن نفس الفترة لعام 2017 بنسبه 11%.

أضافت الدراسة أنه بمقارنة معدلات التغير الشهرية لـ 4 أشهر (مايو_أغسطس) وجد أن صادرات القطاع لتركيا انخفضت فى شهر مايو بنسبة 22% وفى شهر يونيو انخفضت بنسبه 1% وانخفضت فى شهر يوليو بنسبة 11% وفى شهر أغسطس تراجعت الصادرات بنسبة 36%.

وكشفت الدراسة انه باستقصاء شركات القطاع تبين أن هناك بعض الشركات التى توقفت عن التصدير لدوله تركيا منذ انخفاض قيمه الليرة التركية وآخرون تأثرت حجم صادراتهم لدولة تركيا.

"التنظيم والإدارة": تعيين 310 أشخاص من أسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه تم تعيين 310 مواطنين من أسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وذلك فى إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لعام 2017 الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة لهذه الفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

جاء ذلك اليوم فى ختام ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم بعنوان "الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .. الواقع ومتطلبات التحديث" والتى استمرت لمدة 3 أيام، للصحفيين والإعلاميين.

وأضاف أن القرار حدد نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة، وأنه يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية والأمنية.